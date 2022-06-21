Датские военные пожаловались на нехватку боеприпасов и трусов

DR: Дания не обеспечила военных в литовском лагере трусами и боеприпасами

Дания отправила военных в Латвию для сдерживания России, однако не обеспечила их всем необходимым — от боеприпасов до трусов, пишет DR.

Отмечается, что страна спешно отправила в Латвию 350 солдат, чтобы в случае российской угрозы они помогли защитить Ригу. Однако там военные столкнулись с трудностями из-за нехватки боеприпасов. Солдаты в датском лагере рассказали, что их уровень боевой подготовки оставляет желать лучшего. По их словам, они пропустили ряд важных тренировок из-за нехватки боеприпасов.

«В итоге уровень подготовки падает. Если [президент России Владимир ]Путин решит пересечь границу, то никто не будет готов на 100%», — пожаловался старший констебль Деннис, представитель батальона в Латвии, добавив, что его разочарование нехваткой боеприпасов разделяют и другие офицеры.

Однако в датском лагере не хватает не только боеприпасов: солдаты получили и потрепанные палатки с плесенью. Кроме того, не хватает самого элементарного обмундирования.

«Не хватает всего — от боеприпасов до трусов, если не сказать больше. Это самое грустное задание за всю мою службу. А я за 20 лет чего только ни видел», — отметил Деннис.

По его мнению, когда датские солдаты были на операции в Афганистане, у них была отличная подготовка, военные «были наравне с остальными». Однако в настоящее время уровень подготовки сильно упал, резюмировал военный.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).