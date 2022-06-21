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Королева красоты из Бразилии умерла в 27 лет после операции по удалению миндалин

Королева красоты Глейси Коррейя из Бразилии умерла в 27 лет после операции на миндалинах

Фото: @gleycycorreia

Полуфиналистка конкурса «Мисс Бразилия» 2018 года провела два месяца в коме после несложной операции на миндалинах и умерла в 27 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

Глейси Коррейя из города Макаэ, штат Рио-де-Жанейро, скончалась вечером в понедельник, 20 июня. Победительница нескольких региональных конкурсов красоты попала в реанимацию 4 апреля после того, как у нее началось массивное кровотечение и случилась остановка сердца. За пять дней до этого женщине сделали плановую операцию по удалению миндалин.

Как рассказал священник Лидиан Алвес Оливейра, знакомый с семьей покойной, следующие два с половиной месяца Коррейя находилась в коме «без признаков неврологической активности мозга». Как написал на своей странице в социальных сетях пастор Жак Абреу, также близкий к семье королевы красоты из Макаэ, ее родственники считают, что причиной послеоперационных осложнений у женщины стала халатность врачей.

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Заняв 11 место в национальном конкурсе в 2018 году, Глейси Коррейя посвятила себя работе мастером перманентного макияжа. В социальных сетях на нее было подписано более 50 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле пациент больницы перенес операцию на желудке и умер из-за халатности хирургов. Врачи забыли внутри пациента один из хирургических инструментов.

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Никита Савин
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