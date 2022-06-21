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Участник шоу «Голос» умер в 31 год

Участник российского шоу «Голос» Леван Кбилашвили умер в 31 год
Леван Кбилашвили

Леван Кбилашвили . Фото: @_levano_kbilashvili_

Грузинский певец, участник российского шоу «Голос» Леван Кбилашвили умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Причина смерти не уточняется. Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Артист участвовал в седьмом сезоне проекта «Голос» на Первом канале. Его музыкальным наставником был композитор и продюсер Константин Меладзе.

После шоу исполнитель начал сольную карьеру. Последним проектом Левана Кбилашвили стал бэнд panGEO.

В июле 2021 года в Подмосковье участник шоу «Голос Дети» попал под пригородный поезд. Он ехал в плеере на мопеде и не услышал предупредительные сигналы. По свидетельству очевидцев, шансов выжить у него не было. Погибший был в семье единственным ребенком.

Ударная волна


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Марина Совина
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