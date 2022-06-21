Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Еврокомиссии предостерегли ЕС от возвращения к «грязным» источникам топлива

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Евросоюз не возвращаться к «грязным» источникам топлива

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предостерегла страны Евросоюза (ЕС) от возвращения к использованию «грязного» ископаемого топлива на фоне антироссийских санкций. Такое заявление она сделала в беседе с газетой Financial Times.

Она призвала Европу использовать кризис на Украине «для продвижения вперед». Глава ЕК также отметила необходимость «масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии».

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что власти Германии и Австрии планируют вернуть к работе угольные электростанции.

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль пообещал больше не доверять Западу
В Еврокомиссии предостерегли ЕС от возвращения к «грязным» источникам топлива
Обнаружена адаптировавшаяся к потеплению популяция белых медведей
В США рассказали об отказе Шольца и Макрона удовлетворить желание Зеленского
Юрий Лоза обвинил ученых в корпоративном заговоре
Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперации
Эмили Ратаковски удивила фанатов отсутствием груди на пляжных фото
Администрацию Байдена назвали позорным пятном на мировой арене
Американский наемник назвал ВСУ «цирком» из-за дружественного огня
Криптокредитор решил избавиться от крупнейшего клиента ради безопасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.