В Еврокомиссии предостерегли ЕС от возвращения к «грязным» источникам топлива

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Евросоюз не возвращаться к «грязным» источникам топлива

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предостерегла страны Евросоюза (ЕС) от возвращения к использованию «грязного» ископаемого топлива на фоне антироссийских санкций. Такое заявление она сделала в беседе с газетой Financial Times.

Она призвала Европу использовать кризис на Украине «для продвижения вперед». Глава ЕК также отметила необходимость «масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии».

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что власти Германии и Австрии планируют вернуть к работе угольные электростанции.

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.