Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин рассказал о долге нынешнего и будущих поколений россиян

Премьер-министр Мишустин назвал защиту истории Победы долгом нынешнего поколения россиян

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Долг нынешнего и будущих поколений россиян — не дать переписать историю Победы. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на Евразийском межправительственном совете. Его слова приводит ТАСС.

«Долг нашего и будущего поколения — сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы», — заявил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что братские народы СССР в Великой Отечественной войне проявили героизм как на фронте, так и в тылу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не позволит переписывать историю и забыть о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

О попытках переписать историю и оправдать «предателей и преступников» заявлял и президент Владимир Путин.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Шольц ответил на критику Украины из-за задержек в поставках оружия
Джессика Симпсон показала лицо без макияжа и удивила фанатов
Мазепин подал в суд на американскую команду «Формулы-1»
В США оценили китайскую копию российского истребителя
Исполнительница хита 80-х отреагировала на отъезд Пугачевой из России
В видео поцелуя Собчак и Ивлеевой нашли гей-пропаганду
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость туров в страны Латинской Америки
Российский пенсионер отбился от разъяренного медведя ножом для грибов
Посол Италии покинул МИД России без комментариев
Мишустин рассказал о долге нынешнего и будущих поколений россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.