Мишустин рассказал о долге нынешнего и будущих поколений россиян

Премьер-министр Мишустин назвал защиту истории Победы долгом нынешнего поколения россиян

Долг нынешнего и будущих поколений россиян — не дать переписать историю Победы. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на Евразийском межправительственном совете. Его слова приводит ТАСС.

«Долг нашего и будущего поколения — сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы», — заявил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что братские народы СССР в Великой Отечественной войне проявили героизм как на фронте, так и в тылу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не позволит переписывать историю и забыть о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

О попытках переписать историю и оправдать «предателей и преступников» заявлял и президент Владимир Путин.