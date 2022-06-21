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Путин и Набиуллина выступили против досрочного раскрытия эскроу-счетов

Президент Путин и глава ЦБ Набиуллина выступили против досрочного раскрытия эскроу-счетов
Владимир Путин и Эльвира Набиуллина

Владимир Путин и Эльвира Набиуллина. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума Госсовета выступила против предложения вице-премьера Марата Хуснуллина об изменении механизма раскрытия эскроу-счетов. Об этом сообщает ТАСС.

Свою позицию Набиуллина объяснила тем, что данный механизм кредитования работает для того, чтобы избежать появления обманутых дольщиков. Она напомнила, что средства на эскроу-счетах принадлежат гражданам, а не застройщикам. «Граждане должны получать либо квартиру, либо у них есть эти деньги. Сейчас раскрывать эскроу-счета, то есть переводить средства граждан застройщикам нужно уже после получения документа ЗОС (заключение о соответствии) до ввода в эксплуатацию», — заявила она, указав на важность сохранения принципа, «когда у людей не забирают деньги строители, пока не выдали квартиру».

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Позицию Набиуллиной поддержал президент Владимир Путин, отметив, что смысл введения эскроу-счетов в первую очередь заключается в защите интересов граждан и гарантии получения гражданами жилья, которое фактически они проавансировали. «Поэтому я предлагаю прислушаться к тому, что было сказано председателем Центробанка России», — призвал глава государства.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев нашел способ ускорить строительство жилья. Для этого он предложил Центробанку установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счета — и предусмотреть наказание для банков за нарушение правил.

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Марина Совина
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