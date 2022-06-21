Новый способ нажиться на туристах в Геленджике возмутил россиян

На пляже в Геленджике у туристов стали требовать деньги за мытье рук

На пляже, принадлежащем санаторию «Голубая бухта» в Геленджике, у туристов стали требовать деньги за мытье рук. Соответствующий пост с жалобами отдыхающих опубликовала Ксения Собчак в личном Telegram-канале «Кровавая барыня».

Так, в сети появился скриншот прайса санатория, согласно которому за мытье рук, фруктов и овощей необходимо платить по 10 рублей. Позже информация о новой услуге была удалена с сайта медицинского учреждения. «Вот это, я понимаю, бизнес!» — написал автор публикации.

Такой способ нажиться на гостях санатория возмутил россиян. «Скоро дышать будем за деньги», «Это позор», «С ума сошли совсем», — пишут участники группы «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Ранее в июне сообщалось, что на пляже Барабулька в Крыму отдыхающих заставляют платить за тень. По словам женщины, которая была у моря с ребенком, ее попросили заплатить 200 рублей, как только мальчик сел под зонтиком. При этом она уточнила, что ее сын не занимал лежак.