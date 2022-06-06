Россиян заставили платить за тень на пляже в Крыму

В Крыму россиян заставили платить 200 рублей за возможность полежать в тени

На пляже Барабулька в поселке Заозерное в Крыму россиян заставили платить 200 рублей за возможность полежать в тени. Об этом местная жительница рассказала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), посвященном событиям в Евпатории.

По словам женщины, она отдыхала у моря с ребенком — как только он решил укрыться в тени под зонтиком, к ним подошел сотрудник пляжа и попросил вернуться на солнце. Он уточнил, что «тень стоит 200 рублей, так как пляж надо обслуживать».

«При этом пляж заросший, грязный», — возмутилась россиянка. Она также отметила, что не планировала пользоваться лежаками, а хотела занять место под тенью.

Пост вызвал неоднозначную реакцию в сети. Некоторые подписчики аккаунта поддержали женщину. «Какие мелочные люди, тень для ребенка пожалели», «Позорники! Тень продают ребенку, стыдно должно быть», «А потом удивляются, почему все едут в Турцию и Египет», — писали они.

Однако некоторые юзеры раскритиковали россиянку. «Мама пожалела деньги ребенку на зонтик», «А почему вашему ребенку должны были дать шезлонг на платном пляже? Нет денег — лежите на песке на солнце», — отметили пользователи сети.

Ранее в июне российским туристам назвали стоимость билетов на дополнительные поезда в Крым.