В Уфе отметят День дружбы и единения славян

В Уфе пройдет международный культурно-образовательный этнофорум «Славянский хоровод»

В Уфе, Республика Башкортостан, пройдет международный этнофорум «Славянский хоровод». Молодежное культурно-образовательное мероприятие состоится в рамках Дня дружбы и единения славян, передает «Башинформ».

Форум стартует 23 июня и завершится 25-го числа. На нем обсудят вопросы сохранения историко-культурного наследия славянских народов, национальной политики и активизма национально-культурных объединений. В рамках мероприятия запланированы акции по возрождению интереса молодежи к культуре и народным традициям. Также пройдет дефиле традиционных костюмов в современной интерпретации.

На форуме встретятся представители молодежи из восьми муниципалитетов Башкирии, а также из Белорусии и Донецка.

Ранее сообщалось, что в Казани состоится летний Open Space Market, посетители которого смогут обменяться выращенными растениями и приобрести дизайнерские предметы.