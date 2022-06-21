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Бывшего мэра Киева заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого заподозрили в посягательстве на целостность Украины
Леонид Черновецкий

Леонид Черновецкий. Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины после призывов признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины, передает РБК.

Как рассказали в ведомстве, 25 февраля Черновецкий опубликовал пост в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), где публично призвал к изменению границ Украины и распространял соответствующие материалы.

Отмечается, что, согласно части 1 статьи 110 УК Украины экс-мэру грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Москва признала республики в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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