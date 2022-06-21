Назван самый успешный проект HBO Max

Фильм «Отец невесты» стал самым успешным проектом в истории HBO Max

Фильм «Отец невесты» режиссера Гари Алазраки назван самым успешным оригинальным проектом в истории стриминговой платформы HBO Max. Об этом сообщает Deadline.

Романтическая драма «Отец невесты» заняла первое место в рейтинге HBO Max по всему миру за первые четыре дня после премьеры. Картина также вошла в десятку самых популярных фильмов, запущенных на HBO Max в Мексике. Отмечается, что наибольшее число просмотров драма собрала в США. Далее по этому показателю следует Мексика.

Сюжет разворачиваются вокруг родителей невесты, которые находятся на грани развода. Главные роли сыграли актеры Энди Гарсиа, Глория Эстефан и Адриа Архона.

Премьера фильма состоялась на HBO Max 16 июня. «Отец невесты» — это второй ремейк одноименной классической картины 1950 года, снятой режиссером Винсентом Миннелли. Первый ремейк режиссера Чарльза Шайера вышел в 1991 году.

Ранее стало известно о том, что актриса Марго Робби сыграет в новой части фильма «Одиннадцать друзей Оушена».