Марго Робби сыграет в новой части фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

Марго Робби исполнит главную роль в новой части фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

31-летняя австралийская актриса Марго Робби сыграет главную роль в новой части фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом сообщает Deadline.

Детали сюжета, также как и характеристика героини, которую будет играть артистка, пока остаются в секрете. Известно лишь, что события будут разворачиваться в 1960-х годах в Европе. Сообщается, что съемки новой части фильма от киностудии Warner Bros. планируются летом 2023 года.

Режиссером картины стал четырехкратный обладатель «Эмми» Джей Роуч, ранее снявший такие фильмы, как «Знакомство с родителями» и «Скандал». Одним из продюсеров проекта выступила сама Робби.

В 1960 году вышел первый фильм «Одиннадцать друзей Оушена», автором которого стал Льюис Майлстоун. Затем, в 2001 году, зрители увидели ремейк проекта от режиссера Стивена Содерберга. За ним последовали два продолжения фильма, а также спин-офф «8 подруг Оушена».

У киностудии Warner Bros. и Марго Робби это не единственное сотрудничество за последнее время: летом 2023 года состоится премьера фильма про куклу Барби с актрисой в главной роли.

Ранее продюсер «Пиратов Карибского моря» назвал Марго Робби возможной заменой Джонни Деппу во франшизе.