Российский суд оштрафовал украинку за фейки об армии

Российский суд оштрафовал гражданку Украины на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Ефремовский межрайонный суд Тульской области оштрафовал гражданку Украины на 30 тысяч рублей за фейки о Вооруженных Силах (ВС) России. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.

По данным суда, 19 июня женщина в фойе гостиницы негативно высказывалась о действиях российской армии в ходе специальной военной операции на Украине. Она утверждала, что российские военные убивают мирных жителей Украины.

Суд постановил, что своими действиями украинка дискредитировала цели и задачи армии с целью «подрыва авторитета, имиджа и доверия к использованию Вооруженных Сил РФ среди граждан». Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Ранее по такой же статье оштрафовали муниципального депутата Красносельского округа Москвы Илью Яшина. Всего суд рассмотрел три протокола в отношении Яшина и выписал политику штраф на 90 тысяч рублей. Сам мундеп объявил, что планирует обжаловать решение.