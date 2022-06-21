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Российский суд оштрафовал украинку за фейки об армии

Российский суд оштрафовал гражданку Украины на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ефремовский межрайонный суд Тульской области оштрафовал гражданку Украины на 30 тысяч рублей за фейки о Вооруженных Силах (ВС) России. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.

По данным суда, 19 июня женщина в фойе гостиницы негативно высказывалась о действиях российской армии в ходе специальной военной операции на Украине. Она утверждала, что российские военные убивают мирных жителей Украины.

Суд постановил, что своими действиями украинка дискредитировала цели и задачи армии с целью «подрыва авторитета, имиджа и доверия к использованию Вооруженных Сил РФ среди граждан». Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Ранее по такой же статье оштрафовали муниципального депутата Красносельского округа Москвы Илью Яшина. Всего суд рассмотрел три протокола в отношении Яшина и выписал политику штраф на 90 тысяч рублей. Сам мундеп объявил, что планирует обжаловать решение.

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Варвара Кошечкина
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