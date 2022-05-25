Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Тушинский суд Москвы оштрафовал мундепа Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Тушинский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Красносельского округа столицы Илью Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом в среду, 25 мая, сообщает РИА Новости.

Всего суд рассмотрел три протокола в отношении Яшина. По каждому из них был назначен штраф в 30 тысяч рублей. Сам мундеп объявил, что планирует обжаловать решение после получения полного судебного постановления на следующей неделе.

Статья о дискредитации российской армии появилась в КоАП 4 марта. Штраф по части 1 этой статьи составляет от 30 до 50 тысяч рублей (от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц). При этом повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием.

Ранее в мае сообщалось, что московская полиция составила на Яшина четыре протокола о дискредитации российской армии.