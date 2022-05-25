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Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Тушинский суд Москвы оштрафовал мундепа Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Илья Яшин

Илья Яшин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тушинский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Красносельского округа столицы Илью Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом в среду, 25 мая, сообщает РИА Новости.

Всего суд рассмотрел три протокола в отношении Яшина. По каждому из них был назначен штраф в 30 тысяч рублей. Сам мундеп объявил, что планирует обжаловать решение после получения полного судебного постановления на следующей неделе.

Статья о дискредитации российской армии появилась в КоАП 4 марта. Штраф по части 1 этой статьи составляет от 30 до 50 тысяч рублей (от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц). При этом повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием.

Ранее в мае сообщалось, что московская полиция составила на Яшина четыре протокола о дискредитации российской армии.

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Анна Щербакова
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