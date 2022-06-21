Россиян научили правильно продавать квартиры

Эксперт Братчикова при продаже квартиры посоветовала определять целевую аудиторию

Россиян научили, как правильно продать или сдать в аренду недвижимость. Специалист по маркетингу Анна Братчикова рассказала, на что нужно обращать внимание. Ее слова передает портал «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила важность определения целевой аудитории. «Вряд ли вы сдадите "однушку" многодетной семье, а "трешку" — студенту. В объявлении не надо ориентироваться сразу на всех, только на своих потенциальных покупателей и арендаторов», — пояснила она.

Братчикова посоветовала публиковать объявление о продаже или сдаче в аренду не только на сайтах по недвижимости, но и в социальных сетях. При этом объявление должно включать в себя подробное описание предлагаемого жилья, инфраструктуры района, соседей и эстетичные фотографии объекта.

В мае гражданам назвали способ продать квартиру выгодно. Эксперт Павел Кручинский считает, что 2022 год — подходящее время для того, чтобы избавиться от жилья и конвертировать полученные рубли в валюту. Он рекомендовал собственникам обратиться к специалисту по недвижимости, чтобы избежать подводных камней, а также привести в порядок все документы перед началось сделки.