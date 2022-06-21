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Задержание ФСБ готовившего теракт на митинге попало на видео

ФСБ показала задержание мужчины за подготовку теракта на митинге во Владимирской области
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на антиправительственном митинге

Задержание жителя Владимирской области, готовившего теракт на антиправительственном митинге, попало на видео. Запись ФСБ публикует РИА Новости.

На кадрах видны силовики, которые выводят из служебной машины подозреваемого. Мужчину ведут под руки в здание.

Ранее 21 июня ФСБ сообщила о поимке подозреваемого, планировавшего совершить взрыв и открыть стрельбу на несанкционированном антиправительственном митинге. Мотивом преступления стала его личная ненависть к органам госуправления. Мужчина дал признательные показания, в которых он сознался, что сам изготовил взрывные устройства и огнестрельное оружие. Он намеревался применить их против представителей власти. Отмечается, что у него имеются необходимые технические навыки.

Задержание мужчины проводилось в мае, но ФСБ сообщила об этом только 21 июня. Он арестован по решению суда и находится в СИЗО.

Любовь Ширижик
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