ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на антиправительственном митинге

ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку теракта на митинге, он сознался

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта на антиправительственном митинге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Задержанный, являющийся местным жителем, готовился совершить взрыв и открыть стрельбу во время мероприятия. Мотивом преступления стала его личная ненависть к органам госуправления.

Мужчина сознался в преступлении. Из его признательных показаний следует, что он сам изготовил взрывные устройства и огнестрельное оружие, которое намеревался применить на митинге против представителей власти. Отмечается, что у него имеются необходимые технические навыки.

Задержание мужчины проводилось в мае, но ФСБ сообщила об этом только 21 июня. Он арестован по решению суда и находится в СИЗО.