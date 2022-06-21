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ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на антиправительственном митинге

ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку теракта на митинге, он сознался

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта на антиправительственном митинге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Задержанный, являющийся местным жителем, готовился совершить взрыв и открыть стрельбу во время мероприятия. Мотивом преступления стала его личная ненависть к органам госуправления.

Мужчина сознался в преступлении. Из его признательных показаний следует, что он сам изготовил взрывные устройства и огнестрельное оружие, которое намеревался применить на митинге против представителей власти. Отмечается, что у него имеются необходимые технические навыки.

Задержание мужчины проводилось в мае, но ФСБ сообщила об этом только 21 июня. Он арестован по решению суда и находится в СИЗО.

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Любовь Ширижик
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