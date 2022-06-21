Начальника российской колонии уволили за избиение заключенного осужденными

Во Владимире начальника ИК-5 уволили за избиение заключенного шестью осужденными

Во Владимире начальника исправительной колонии №5 (ИК-5) и нескольких его подчиненных уволили после того, как шестеро заключенных избили одного осужденного. Об этом во вторник, 21 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-бюро ФСИН.

По данным ведомства, после избиения потерпевшего с тяжкими телесными повреждениями доставили в одну из местных больниц. Позже для проведения проверки в область направили группу сотрудников центрального аппарата ФСИН. Комиссия выяснила, что причиной инцидента стало «ослабление контроля со стороны аппарата управления за соблюдением в учреждении установленных правил режима содержания».

После этого начальник регионального управления ФСИН был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России (СКР), возбуждены уголовные дела.

25 мая сообщалось, что на Кубани экс-начальник колонии сел на 7 лет за сокрытие смерти заключенного от наркотиков.