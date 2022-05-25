Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшего начальника российской колонии осудили за сокрытие смерти заключенного

На Кубани экс-начальник колонии сел на 7 лет за сокрытие смерти заключенного от наркотиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Усть-Лабинский районный суд приговорил к семи годам и двум месяцам лишения свободы бывшего начальника колонии Дмитрия Пожарского и к трем годам заключения экс-заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы Игоря Ковалева за сокрытие смерти заключенного, умершего от передозировки наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Пожарский признан виновным по статьям 286 УК РФ («Превышение полномочий») и 291 УК РФ («Дача взятки»), а второй фигурант — по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Суд установил, что в ноябре 2019 года в исправительной колонии скончался заключенный после употребления токсического вещества, а на его теле были обнаружены следы инъекций, характерные для лиц, употребляющих наркотики. Ковалев предложил Пожарскому подменить кровь умершего, чтобы скрыть причину его смерти. За свою помощь он попросил взятку в 50 тысяч рублей.

Начальник колонии, понимая, что у него будут проблемы из-за скончавшегося от передозировки осужденного, решил подкупить Ковалева. Деньги на взятку Пожарский раздобыл, потребовав 70 тысяч рублей у осужденного, рассчитывая отдать 50 тысяч, а остаток разделить со своим заместителем, который был в курсе ситуации. Однако тот заявил о коррупции в правоохранительные органы.

Сотрудники ФСБ в конце ноября 2021 года задержали Пожарского и Ковалева. На суде они не признали вину и просили о справедливом приговоре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о предложении Евросоюза отдать России территории
В США прокомментировали совместный полет Ту-95МС и H-6K
Россиянам назвали стоимость туров на популярный арабский курорт летом
Зеленский поддержал идею о визах для россиян
Власти раскрыли подробности о раненном при обстреле граничащего с Украиной села
Демонтаж вывески завода Renault в Москве попал на видео
Девушка похвасталась новыми винирами и стала объектом шуток из-за их длины
Загитова прокомментировала информацию об отчислении из университета
В Турции завершились переговоры по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Бывший парень похитил девушку и сделал на ее лице татуировку со своим именем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.