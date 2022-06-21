Минобороны заявило об уничтожении на Украине гаубиц из США и Европы

Минобороны заявило об уничтожении на Украине 15 гаубиц М-777, поставленных из США и Европы

За сутки российские военные уничтожили на Украине 15 гаубиц М-777 иностранного производства в районе железнодорожной станции Дружковка. Об этом, во вторник, 21 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, гаубицы калибра 155 миллиметров были поставлены на Украину из США и стран Европы. Большинство из орудий не успели сделать ни одного выстрела.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 3760 единиц военной автомобильной спецтехники, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО), 3709 бронемашин, 348 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1292 беспилотника, 209 самолетов и 132 вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что приграничные районы России вероятнее всего, обстреливаются из полученного от США оружия НАТО — гаубиц М777 области. По его словам, ВСУ разместили бронетехнику на территории элеватора в населенном пункте Губаревка Харьковской области.