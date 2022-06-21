Мальчик перенес переломы 100 костей из-за редкого заболевания

New York Post: редкая болезнь сделала кости мальчика из Индии хрупкими, как стекло

Мальчик из индийского штата Уттар-Прадеш за свою жизнь перенес 100 переломов костей из-за редкого заболевания, при котором кости ломаются от любого прикосновения. Об этом сообщает New York Post.

12-летний Рохит с рождения страдает от остеопороза, более известного как «болезнь хрупкости костей». При этом заболевании плотность костей снижается, и они могут стать настолько хрупкими, что даже незначительное падение приводит к перелому.

Состояние Рохита, которого называют «сделанным из стекла», настолько тяжелое, что его кости рассыпаются от легчайшего прикосновения. Из-за этой особенности мальчик вынужден постоянно терпеть боль. Из-за недуга рост мальчика составляет всего 40 сантиметров, а вес — 14 килограммов.

Во избежание переломов Рохиту приходится воздерживаться от игр с друзьями, а передвигаться ему помогает мать. Сестра индийца учит его читать, так как из-за болезни он не может ходить в школу. Несмотря на эти трудности, Рохит заявил, что не хотел бы, чтобы болезнь помешала ему реализовать мечту стать певцом.

В настоящее время медицина не способна лечить остеопороз, хотя страдающие этим заболеванием могут облегчить симптомы, принимая добавки с кальцием и лекарства, которые усиливают рост костей.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог из США назвала лучший, по ее мнению, продукт, который поможет поддержать здоровье костей. Она считает чернослив продуктом, который стоит обязательно включить в рацион для укрепления костей и предотвращения развития остеопороза.