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Диетолог назвала лучший продукт для укрепления костей

ETNT: врач Харрис-Пинкус сочла чернослив лучшим продуктом для здоровья костей

Фото: Emőke Dénes / Wikimedia

Врач-диетолог из США назвала лучший, по ее мнению, продукт, который поможет поддержать здоровье костей. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That! (ETNT).

Лорен Харрис-Пинкус считает чернослив продуктом, который стоит обязательно включить в рацион для укрепления костей и предотвращения развития остеопороза. «Чернослив является источником калия, магния, витамина К и полифенолов, которые поддерживают здоровье костей, увеличивают минеральную плотность костной ткани и снижают потерю костной массы», — объясняет диетолог.

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Кроме того, благодаря высокому содержанию натурального сорбита, чернослив полезен для кишечника. Харрис-Пинкус рекомендует есть чернослив каждый день. Его можно добавлять в йогурты, овсяную кашу или салаты.

Ранее врач-терапевт из США назвала способы сохранить молодость. В первую очередь она рекомендовала оказаться от употребления чрезмерного количества сахара.

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Никита Савин
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