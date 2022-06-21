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Сергей Зверев раскрыл радикальные меры похудения Людмилы Гурченко

Стилист Сергей Зверев: актриса Людмила Гурченко переставала есть при наборе веса

Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / Globallookpress.com

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев раскрыл радикальные меры, которые применяла для похудения актриса и эстрадная певица Людмила Гурченко. Комментарий парикмахера приводит издание News.ru.

58-летний Зверев посетил Московскую неделю моды, где рассказал журналистам, что по-прежнему носит тот же размер одежды, что и во время учебы в 10-м классе. Собеседник издания заявил, что оставаться стройным на протяжении стольких лет ему помогает совет народной артистки, который состоит в том, чтобы перестать употреблять любую пищу.

«Если ты набираешь вес и понимаешь, что это уже неприлично, то все! С этого момента ты просто вообще ничего не ешь», — процитировал рекомендации Гурченко стилист.

Ранее в июне журналисты раскрыли секрет стройности украинской певицы Светланы Лободы. Известно, что в распоряжение редакторов попал райдер 39-летней поп-исполнительницы, который предоставляется организаторам ее концертов. Выяснилось, что после прилета знаменитость ест только легкие закуски, среди которых сухофрукты, орехи, ассорти твердых козьих сыров, ягоды и нарезка из папайи, манго, инжира, персиков и абрикосов.

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Алина Гостева
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