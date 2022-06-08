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Раскрыт секрет стройности Лободы

Журналисты «Пятого канала» сообщили, что певица Лобода перед концертом ест орехи и фрукты
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Александр Гусев / ZumaPress / Globallookpress.com

Журналисты раскрыли секрет стройности украинской певицы Светланы Лободы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Известно, что в распоряжение редакторов попал райдер 39-летней поп-исполнительницы, который предоставляется организаторам ее концертов. Выяснилось, что после прилета знаменитость ест только легкие закуски, среди которых сухофрукты, орехи, ассорти твердых козьих сыров, ягоды и нарезка из папайи, манго, инжира, персиков и абрикосов.

Помимо этого, Лобода предпочитает черный или зеленый чай с тростниковым сахаром или медом, к которому необходимо подать семена фенхеля и гвоздики, а также горький шоколад швейцарского или французского бренда. Вдобавок в номере всегда должно быть 10 полулитровых бутылок воды без газа.

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Что касается основного приема пищи, перед выступлением, певица ест суп на курином бульоне с брокколи и цветной капустой или рыбный — с хлебом без глютена. Кроме того, звезда любит овощи, приготовленные на гриле, перепелок и рыбу, а именно, лосось, сибас, камбалу и барабульку.

В то же время после концерта Лобода, как правило, употребляет морепродукты на гриле (креветки, осьминог, кальмар, гребешок), овощи гриль (спаржа, батат, цукини, морковь) и свежие овощи, но только морковь, сельдерей и огурец. Организаторов также обязывают подавать к столу салат из киноа с креветками, зеленью и авокадо или салат с печеной свеклой, зеленью и печеным корнем сельдерея. При этом от соусов артистка отказывается, вместо них она добавляет оливковое масло.

Ранее фотомодель Анастасия Решетова рассказала о том, что ей помогает поддерживать себя в идеальной форме. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что раз в два дня перед завтраком она пьет сок сельдерея. Решетова отметила, что соответствующая диета дает ей необходимое количество энергии для того, чтобы заниматься спортом не менее четырех раз в неделю.

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Карина Черных
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