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Анастасия Решетова раскрыла секрет своей стройности

Модель Анастасия Решетова посоветовала пить сок сельдерея для стройности
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет своей стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует с нюдовым макияжем в черном худи. На изображении она разместила текст, в котором рассказала, что ее тело изменилось «внутри и снаружи» после того, как она начала пить сок сельдерея раз в два дня перед завтраком.

Модель добавила, что соответствующая диета дает ей необходимое количество энергии для того, чтобы заниматься спортом не менее четырех раз в неделю.

Ранее, в мае, Анастасия Решетова поделилась новыми фото и подверглась критике в сети за сходство с американской телезвездой Ким Кардашьян. Девушка опубликовала серию снимков из Пушкинского музея в Москве.

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Дарья Шляпужникова
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