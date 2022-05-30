Решетову обругали в сети за сходство с Ким Кардашьян на новых фото

Модель Анастасию Решетову подвергли критике за сходство ее наряда со стилем Ким Кардашьян

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась новыми фото и подверглась критике в сети за сходство с американской телезвездой Ким Кардашьян. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию снимков из Пушкинского музея в Москве. Манекенщицу запечатлели в бежевом наряде, состоящем из лонгслива, облегающей юбки длины макси и кардигана. В качестве обуви она выбрала белые лодочки, а из украшений на ней были широкий браслет из золота и несколько колец.

Подписчики не оценили образ Решетовой и обругали ее за подражание стилю Кардашьян. «Ким, ты что ли?», «Ким Кардашьян — ты ли это?», «Кардашьян нервно курит рядом с вами», «Все за Ким повторяет», «Настя, через экран видно вашу наигранность», «Зачем писать об искусстве, если вы в нем не разбираетесь?», «Хватит повторять все за Ким», — высказались пользователи сети.

Анастасию Решетову не первый раз критикуют в соцсетях. В апреле 2021 года модель стала объектом обсуждений из-за фото в парандже. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном головном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан.