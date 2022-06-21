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В горах Хакасии прошел фестиваль классической музыки

В Хакасии прошел первый фестиваль классической музыки «Классика в горах»

Фото: unsplash

В Бейском районе Республики Хакасия прошел первый фестиваль классической музыки «Классика в горах». Об этом сообщает «Интерфакс».

Перед гостями выступил симфонический оркестр Хакасской филармонии под управлением Вячеслава Инкижекова и вокалистов из Москвы. Мероприятие открылось фрагментом из оперы «Князь Игорь» — скрипачка Ольга Кох исполнила сольную партию, стоя на высокой скале.

Также на фестивале прозвучала музыка Моцарта, Бизе, Штрауса, Рахманинова, Прокофьева, Хачатуряна, Свиридова и других известных композиторов. Помимо основной программы, были организованы развлечения для детей, гастрономическая ярмарка и экскурсии на смотровых площадках в горах.

Ранее, 18 июня, в Краснодаре стартовал музыкальный фестиваль «Кубань играет джаз». Участниками стали биг-бенд государственного эстрадно-симфонического оркестра филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, оркестр эстрадной и джазовой музыки «Южный город», джаз-квинтет и биг-бенд Георгия Гараняна, детский джазовый оркестр «Джем».

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Мария Гейн
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