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В Краснодаре в июне пройдет джазовый фестиваль

Фестиваль «Кубань играет джаз» пройдет в Краснодаре 18 июня

Фото: Shutterstock

В Краснодаре 18 июня стартует джазовый фестиваль «Кубань играет джаз». Как уточняет со ссылкой на пресс-службу региональной администрации KP.RU, в этом году музыкальное мероприятие отмечает свой юбилей.

Основной площадкой фестиваля станет сквер имени Г.К. Жукова, где музыканты будут удивлять своим мастерством гостей и жителей города с 16 до 20 часов.

Среди участников числятся биг-бенд государственного эстрадно-симфонического оркестра филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, оркестр эстрадной и джазовой музыки «Южный город», джаз-квинтет и биг-бенд Георгия Гараняна, детский джазовый оркестр «Джем», анапский джаз-бэнд «Диксиленд», а также другие коллективы.

Ранее сообщалось, что пивовары со всех регионов России съедутся на фестиваль «Зеленое золото России-2022», который состоится в Чувашии. Указывается, что мероприятие пройдет в столице региона Чебоксарах с 23 по 26 июня и будет приурочено к празднованию Дня республики.

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Варвара Кошечкина
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