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Женщина вышла замуж за женщину и десять месяцев не знала об этом

The Mirror: женщина узнала настоящий пол мужа через десять месяцев брака

Фото: Morgan Alley / Unsplash

Жительница Индонезии рассказала о том, как через десять месяцев после того, как вышла замуж, узнала, что ее возлюбленный скрыл свой настоящий пол и оказался женщиной. Об этом сообщает The Mirror.

Обманутая индонезийка, которая фигурирует в судебных документах как Н.А., вступила в отношения с якобы мужчиной с инициалами А.А. Она познакомилась с ним через сервис онлайн-знакомств. Новый знакомый рассказал, что недавно переехал в Индонезию с семьей, учится на хирурга и занимается угольным бизнесом.

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Спустя три месяца пара тайно обручилась, хотя официально их брак зарегистрирован не был. Женщина пояснила, что регистрация брака была невозможна, так как у ее мужа не было документов, которые для этого требовались. Пара жила вместе в доме родителей Н.А.

Родители Н.А. вскоре начали что-то подозревать и интересовались, почему у А.А. постоянно нет денег, если у него такая впечатляющая карьера. Чтобы избавиться от лишних вопросов, влюбленные переехали в провинцию Южная Суматра, где Н.А. несколько месяцев сидела дома, а ее муж контролировал их финансы. В апреле мать Н.А. обратилась в полицию, которая разыскала их дочь и ее супруга.

В ходе допроса А.А. заявила, что на самом деле она женщина. Родители Н.А. написали заявление в полицию и обвинили фальшивого мужа дочери в мошенничестве с документами об образовании. Кроме того, они заявили, что их обманули на 300 миллионов индонезийских рупий (1,1 миллиона рублей).

Н.А. опубликовала свою историю в соцсетях после того, как рассмотрение ее дела в суде города Джамби получило широкую огласку в Индонезии. Когда пользователи соцсетей в комментариях спросили женщины о сексуальной жизни, та рассказала, что ее партнер всегда просил выключить свет и настаивал на том, чтобы у нее были завязаны глаза.

Ранее сообщалось, что египтянка больше 40 лет скрывала свой пол и притворялась мужчиной. Она работала на погрузке кирпича и цемента, а также занималась строительством зданий.

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Алиса Дмитриева
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