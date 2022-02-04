Египтянка 43 года притворялась мужчиной на работе и получила премию

Египтянка Сиса Абу Даух (Sisa Abu Daooh) больше 40 лет скрывала свой пол и притворялась мужчиной, передает RT Documentary.

После смерти мужа она осталась без заработка за несколько месяцев до рождения дочери. Родные хотели выдать ее замуж во второй раз, но 22-летняя девушка не желала создавать семью.

Чтобы устроиться на работу, ей пришлось скрыть, что она является женщиной. Она носила галабею (длинный мужской наряд с широкими рукавами) и белый тюрбан, обувалась в мужские ботинки. Женщина работала на погрузке кирпича и цемента, а также занималась строительством зданий.

Притворяться мужчиной ей удавалось в течение 43 лет. Когда тайна раскрылась, египтянка уехала из родного города. В 2022 году египетские власти вручили ей награду за «идеальное материнство».

Ранее суд вынес приговор бывшей медсестре Адель Ренни (Adele Rennie) из шотландского города Килмарнок, которая притворялась мужчиной, чтобы получать интимные фото женщин.