Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Египтянка 43 года притворялась мужчиной на работе и получила премию

Египтянка Сиса Абу Даух 43 года притворялась мужчиной и работала строителем
Сиса Абу Даух

Сиса Абу Даух. Кадр: RT Documentary

Египтянка Сиса Абу Даух (Sisa Abu Daooh) больше 40 лет скрывала свой пол и притворялась мужчиной, передает RT Documentary.

После смерти мужа она осталась без заработка за несколько месяцев до рождения дочери. Родные хотели выдать ее замуж во второй раз, но 22-летняя девушка не желала создавать семью.

Чтобы устроиться на работу, ей пришлось скрыть, что она является женщиной. Она носила галабею (длинный мужской наряд с широкими рукавами) и белый тюрбан, обувалась в мужские ботинки. Женщина работала на погрузке кирпича и цемента, а также занималась строительством зданий.

Притворяться мужчиной ей удавалось в течение 43 лет. Когда тайна раскрылась, египтянка уехала из родного города. В 2022 году египетские власти вручили ей награду за «идеальное материнство».

Ранее суд вынес приговор бывшей медсестре Адель Ренни (Adele Rennie) из шотландского города Килмарнок, которая притворялась мужчиной, чтобы получать интимные фото женщин.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались столкновения «отползающих» США с Россией и Китаем
Блинкен и Кулеба согласовали стратегию по «сдерживанию» России
В России задумали ввести ограничения против YouTube
«Зенит» захотел понизить зарплату украинскому защитнику команды
Известный писатель вспомнил о работе в московском хосписе
В НАТО прокомментировали помощь Украине
С парковки Верховного суда Украины исчезли автомобили на полмиллиона долларов
Meta запретит аватарам приближаться друг к другу во избежание домогательств
Сидящий на карантине 14 месяцев мужчина сдал 78 положительных тестов на COVID-19
Украинский посол раскрыл детали поставки оружия из Польши
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.