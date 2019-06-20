Бывшая медсестра притворялась мужчиной и собирала интимные фото девушек

Вынесен приговор бывшей медсестре Адель Ренни (Adele Rennie) из шотландского города Килмарнок, которая притворялась мужчиной, чтобы получать интимные фото женщин. Об этом сообщает издание Metro.

В конце 2018 года женщина вышла на свободу после 22-месячного тюремного заключения за серию аналогичных преступлений. Спустя три месяца она снова взялась за свое и в январе 2019 года всего за 18 дней обманула еще четырех женщин, с которыми познакомилась в Instagram и Tinder. Ренни представлялась им мужскими именами, утверждала, что работает юристом, а при телефонных звонках включала устройство для изменения тембра голоса.

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Все четверо сообщили злоумышленнице личную информацию и прислали фотографии и видео. После завершения переписки одна из жертв заподозрила, что за ней следят, и пожаловалась в полицию. Ей дали послушать запись измененного голоса Ренни, сделанную во время прошлого расследования, и она опознала в нем «юриста», который с ней общался.

На суде Ренни признала вину. На этот раз ее приговорили к лишению свободы на три года. С какой целью она обманывала женщин, по-прежнему не уточняется.

В 2017 году сообщалось, что Ренни в течение пяти лет отыскивала в соцсетях и сервисах знакомств родственниц пациентов, которые лечились в ее больнице, и писала им. Она представлялась одним из трех мужских псевдонимов, которые придумала для этой цели, и сообщала, что работает врачом. Таким образом она обманула по меньшей мере 18 женщин.

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