Москвичи бросились брать ипотеку

Заместитель мэра Москвы Ефимов заявил о трехкратном росте выдачи льготной ипотеки

Выдача льготной ипотеки в столице России трехкратно выросла. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, заявление есть в распоряжении «Ленты.ру».

В мае 2022 года россияне оформили льготную ипотеку на сумму 22,9 миллиарда рублей — в 2,8 раза больше показателя апреля, который дошел до 8,2 миллиарда рублей. Майский объем выданных кредитов на жилье стал самым высоким с июня 2021 года.

Ефимов объяснил резкий рост спроса снижением ставки с 12 до 9 процентов годовых и расширением кредитного лимита с 12 до 30 миллионов рублей. Многие граждане считают ипотеку выгодным вложением и способом сохранить сбережения во время нестабильной экономической ситуации.

В период с января по май россияне получили льготных жилищных кредитов на 42,8 миллиарда рублей. На долю Москвы пришлось 15 процентов от общего объема 2022 года и почти четверть займов с начала действия льготной программы в апреле 2020 года.

Ранее в июне Минфин внес в правительство проект снижения ставки по ипотеке после заявления президента Владимира Путина о возможности снизить ставку с 9 до 7 процентов годовых. Рассчитывается, что мера улучшит положение граждан и поддержит строительную отрасль, создав дополнительный спрос.