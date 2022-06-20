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Власти разработали проект снижения ставки по льготной ипотеке

Минфин внес в правительство проект снижения ставки по ипотеке до 7 процентов годовых

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Минфин внес на рассмотрение в правительство проект снижения ставки по льготной ипотеке до 7 процентов годовых. Об этом говорится на сайте ведомства.

Министерство разработало и внесло проект в пятницу, 17 июня. Он предусматривает, что ставка по льготной программе должна снизиться с 9 процентов на 2 процента. Подобная мера позволит улучшить положение граждан и поможет строительной сфере, создав дополнительный спрос на рынке недвижимости.

Снизить ставку по льготной ипотеке ранее предложил президент России Владимир Путин. О возможности изменений глава государства заявил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

До 9 процентов годовых ставку по льготной ипотеке снизили ранее в мае. Тогда максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был ограничен 12 миллионами рублей и 6 миллионами рублей — для всех остальных регионов.

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Нина Ташевская
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