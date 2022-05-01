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Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке

Премьер Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9 процентов и продлении действия этой программы до конца 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9 процентов, а также о продлении действия программы до конца 2022 года», — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что эта мера позволит поддержать строительную отрасль и повысить доступность жилья для российских семей.

О том, что с 1 мая ставка по льготной ипотеке в России снизится до 9 процентов, сообщил ранее заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин. По его словам, эта программа будет доступна для всех категорий граждан России, которые хотят улучшить жилищные условия и приобрести квартиру на этапе строительства.

25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов. Также глава государства заявил, что действие льготных программ по жилищным кредитам необходимо продлить до конца 2022 года.

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Евгения Наумова
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