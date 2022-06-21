Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,7 миллиарда евро

The Irish Times: Ирландия заморозила российские активы на общую сумму €1,7 млрд

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Газета The Irish Times назвала сумму замороженных Ирландией российских активов. По данным Центробанка республики, совокупный объем оценивается в 1,72 миллиарда евро.

Согласно материалу, большая часть замороженных активов приходится на различные фонды и компании, связанные с физическими и юридическими лицами, против которых ввели санкции.

В апреле объем подлежавших заморозке российских активов в Ирландии оценивался на уровне 840 миллионов евро, уточнили в The Irish Times.

В том же месяце министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что страна может направить более одного миллиарда евро из замороженных активов России на восстановление Украины. По его словам, с таким предложением выступали некоторые страны-члены ЕС. Ковени добавил, что перед утверждением этого решения нужно провести широкое обсуждение. Представители оппозиции предложили использовать замороженные деньги на гуманитарную помощь украинским беженцам, которые находятся в Ирландии.

Ударная волна


Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию СМИ о массовой мобилизации
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Путин и Набиуллина выступили против досрочного раскрытия эскроу-счетов
Канада заявила о поиске путей для поставок оборудования для «Северного потока»
Врач в TikTok рассказал о смертельной опасности депиляции волос в носу у мужчин
США поддержали решение Литвы блокировать транзит в Калининградскую область
Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,7 миллиарда евро
Российский вратарь клуба НХЛ рассказал о росте цен на бензин в США
Турагент развеяла мифы об отдыхе с детьми в странах Персидского залива
ЕС проинформировал Украину о планах предоставить ей статус кандидата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.