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Медведев фразой «иначе съедят» призвал быстрее внедрять российские IT-решения

Медведев призвал госструктуры и госкомпании быстрее внедрять российские IT-разработки

Фото: Globallookpress.com

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев фразой «иначе съедят» призвал госструктуры и госкомпании быстрее внедрять российские IT-разработки. Его слова передает ТАСС.

«Всем заинтересованным органам власти, всем государственным структурам, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, что называется, поверх ведомственных барьеров, иначе нас просто съедят», — высказался Медведев.

По словам зампреда Совбеза, вопросы технологического суверенитета государства в области критической информационной инфраструктуры имеют особую значимость. «Если говорить о сложившейся ныне ситуации, это значимость высочайшая», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что во время недавней поездки в Саров он ознакомился с рядом разработок в этой сфере, однако они не внедряются отечественными компаниями.

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Асель Минбаева
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