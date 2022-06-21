В США оценили китайскую копию российского истребителя

19FortyFive оценило усовершенствованную версию китайского истребителя J-11

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) используют истребители Shenyang J-11B, которые стали развитием копии российского Су-27. В публикации 19FortyFive оценили усовершенствованную версию китайского истребителя.

В рамках соглашения, заключенного в 1996 году с компанией «Сухой», Shenyang Aircraft Corporation начала производство 200 самолетов J-11, которые идентичны Су-27СК. Базовую версию самолета собирали из российских комплектующих. ВВС НОАК эксплуатирует J-11 с 1998 года. Истребитель разработали для возможного противостояния с истребителями F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Hornet.

Развитием J-11 стал истребитель J-11B, который разрабатывали самостоятельно. Отмечается, что 90 процентов компонентов самолета производят в Китае. J-11B получил улучшенную кабину с индикатором на стекле и радиолокационную станцию, которая позволяет обнаруживать истребители на расстоянии более 140 километров.

Истребитель получил десять точек подвески вооружения. В арсенал J-11B входят китайские ракеты «воздух-воздух» PL-8 и PL-12, а также корректируемые и свободнопадающие бомбы. К недостаткам самолета отнесли двигатель WS-10A Taihang, который зависит от своевременного обслуживания.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду авианосец «Фуцзянь». Корабль получил стартовую катапульту.

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