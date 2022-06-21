Мацуно: Япония увеличит давление на Россию, чтобы не оставить ей путей для обхода санкций

Токио будет сотрудничать со странами G7 для дальнейшего увеличения давления на Россию, чтобы не оставить ей путей для обхода санкций, введенных из-за ситуации на Украине. Об этом заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно на брифинге, материалы которого опубликованы на сайте кабинета министров.

«В тесном сотрудничестве с мировым сообществом и в первую очередь со странами "семерки" мы будем еще больше усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию, чтобы не было лазеек [для обхода] санкций», — подчеркнул он.

На вопрос журналистов о наращивании экспорта российской нефти в Китай Мацуно ответил, что японское правительство будет оказывать воздействие и на Пекин.

Ранее стало известно, что Россия в мае стала лидером по поставкам в Китай сырой нефти, экспортировав в страну 8,42 миллионов тонн и сместив с первого места среди всех экспортеров топлива в КНР Саудовскую Аравию.

