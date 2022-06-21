Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония увеличит давление на Россию

Мацуно: Япония увеличит давление на Россию, чтобы не оставить ей путей для обхода санкций
Хирокадзу Мацуно

Хирокадзу Мацуно. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Токио будет сотрудничать со странами G7 для дальнейшего увеличения давления на Россию, чтобы не оставить ей путей для обхода санкций, введенных из-за ситуации на Украине. Об этом заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно на брифинге, материалы которого опубликованы на сайте кабинета министров.

«В тесном сотрудничестве с мировым сообществом и в первую очередь со странами "семерки" мы будем еще больше усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию, чтобы не было лазеек [для обхода] санкций», — подчеркнул он.

На вопрос журналистов о наращивании экспорта российской нефти в Китай Мацуно ответил, что японское правительство будет оказывать воздействие и на Пекин.

Ранее стало известно, что Россия в мае стала лидером по поставкам в Китай сырой нефти, экспортировав в страну 8,42 миллионов тонн и сместив с первого места среди всех экспортеров топлива в КНР Саудовскую Аравию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали главные козыри России в борьбе с санкциями Запада
Путешествующий в московском метро лемур удивил россиян
Озвучена версия возможного крушения Ан-2 в Якутии
Россияне променяли пляжную Европу на две восточные страны
Премьер Индии назвал йогу основой для глобального сотрудничества
Захарова описала отношения с Литвой фразой «сейчас уже не до разговоров»
Бывшего мэра Владивостока обвиняют во взятках на 38 миллионов рублей
Трехметровый аллигатор убил 18-килограммового пса на глазах у хозяина
Поставки китайских машин в Россию резко сократились
В США рассказали о «Мстителе» штурмовика A-10 Thunderbolt II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.