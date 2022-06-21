Япония увеличит давление на Россию
Токио будет сотрудничать со странами G7 для дальнейшего увеличения давления на Россию, чтобы не оставить ей путей для обхода санкций, введенных из-за ситуации на Украине. Об этом заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно на брифинге, материалы которого опубликованы на сайте кабинета министров.
«В тесном сотрудничестве с мировым сообществом и в первую очередь со странами "семерки" мы будем еще больше усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию, чтобы не было лазеек [для обхода] санкций», — подчеркнул он.
На вопрос журналистов о наращивании экспорта российской нефти в Китай Мацуно ответил, что японское правительство будет оказывать воздействие и на Пекин.
Ранее стало известно, что Россия в мае стала лидером по поставкам в Китай сырой нефти, экспортировав в страну 8,42 миллионов тонн и сместив с первого места среди всех экспортеров топлива в КНР Саудовскую Аравию.