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Россия поставила Китаю рекордный объем нефти

Китай нарастил поставки нефти из России в мае до рекордного уровня, на 55% больше апреля

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

В мае Китай нарастил импорт российской сырой нефти на рекордные 55 процентов год к году. Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров, сместив Саудовскую Аравию, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок нефти из России в мае достиг почти 8,42 миллиона тонн. Это на четверть выше апрельских показателей. Нефть шла морским путем и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». Такая динамика объясняется большими скидками на сырье китайским покупателям, поскольку не все страны хотят покупать нефть из России на фоне санкций.

Brent от TradingView

Саудовской Аравия в мае нарастила экспорт, он вырос на 8,7 процента год к году. Эр-Рияд поставил 7,82 миллиона тонн за весь месяц. В мае Бразилии отгрузила в Китай 2,2 миллиона тонн — минус 19 процентов год к году.

Ранее сообщалось, что поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз. Как утверждают источники, Москва предложила Дели скидку 30 процентов. Россия, по их словам, принимает платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

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Платон Щукин
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