Попытки прорыва ВСУ под Херсоном сравнили с самоубийством

Замглавы ВГА Херсонской области сравнил с самоубийством попытки ВСУ прорваться в регион

Любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Херсонскую область сравнимы с самоубийством, так как российская армия имеет подавляющее преимущество в степной зоне. Об этом заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, боевые действия с Россией на открытой местности заранее обречены на провал, а боевой дух украинской армии и так крайне низок.

«Примером тому несколько провалившихся операций. Ударной силы у украинской армии уже нет. Никто не хочет умирать за режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Стремоусов.

Он добавил, что сейчас в регионе спокойно, многие жители уже «разобрались в ситуации».

Ранее стало известно, что херсонская ВГА стала выплачивать жителям региона пособия. Власти начали формировать программу пенсионных выплат и регистрации граждан, готовых подать документы на российское гражданство.