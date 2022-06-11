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Херсонская область приступила к выплатам соцпособий населению

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что регион приступил к выплатам соцпособий

Фото: Shutterstock

Херсонская область приступила к максимальным выплатам социальных пособий населению. В регионе формируется программа по выплатам пенсий, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов в Telegram.

По его словам, в настоящее время формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех жителей, которые готовы подать документы на получение гражданства России.

Без российского паспорта нельзя будет открыть счет в банке и адаптировать социальный пакет под нынешние реалии, уточнил Стремоусов.

Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо первым в регионе получил российский паспорт. Это «самый желанный подарок в преддверии Дня России», — добавил он. Все жители Херсона хотят как можно быстрее стать обладателями российского гражданства, подчеркнул Сальдо.

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Сергей Истомин
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