Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава ВГА Херсонской области получил российский паспорт

Глава ВГА Херсонской области Сальдо первым в регионе получил российский паспорт

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо первым в регионе получил российский паспорт. Об этом пишет ТАСС.

По словам Сальдо, это «самый желанный подарок в преддверии Дня России». Все жители Херсона хотят как можно быстрее стать обладателями российского гражданства, добавил он.

Всего гражданами России стали 25 жителей региона, резюмировал глава ВГА.

Российские паспорта также начали выдавать и жителям города Мелитополь. По состоянию на 6 июня, 70 тысяч жителей Запорожской области подали заявки на получение паспорта. Всего в регионе работает только один центр по приему документов на оформление российского гражданства, расположенный в Мелитополе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Уничтожена база иностранных наемников в Харьковской области
Минобороны показало видео стрельбы самоходных установок «Акация» по позициям ВСУ
Глава ВГА Херсонской области получил российский паспорт
Москвичам пообещали «комфортную погоду с освежающими ливнями» на неделе
Слова президента Сербии об антироссийских санкциях назвали «отпором Шольцу»
Самолет из Москвы вынужденно сел в Красноярске
Капризов рассказал об отношении к себе в НХЛ
В МИД РФ оценили возможность возвращения немецких компаний на российский рынок
Певица МакSим рассказала о восстановлении после комы
Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.