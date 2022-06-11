Глава ВГА Херсонской области получил российский паспорт

Глава ВГА Херсонской области Сальдо первым в регионе получил российский паспорт

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо первым в регионе получил российский паспорт. Об этом пишет ТАСС.

По словам Сальдо, это «самый желанный подарок в преддверии Дня России». Все жители Херсона хотят как можно быстрее стать обладателями российского гражданства, добавил он.

Всего гражданами России стали 25 жителей региона, резюмировал глава ВГА.

Российские паспорта также начали выдавать и жителям города Мелитополь. По состоянию на 6 июня, 70 тысяч жителей Запорожской области подали заявки на получение паспорта. Всего в регионе работает только один центр по приему документов на оформление российского гражданства, расположенный в Мелитополе.