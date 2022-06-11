Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Мелитополе и Херсоне начали выдавать российские паспорта

Жители Мелитополя и Херсона получили первые российские паспорта

Фото: РИА Новости

В Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта жителям, получившим гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей.

По словам члена главного совета ВГА Запорожской области Василия Рогова, 11 июня прошла церемония выдачи первых российских паспортов жителям Мелитополя. По состоянию на 6 июня, 70 тысяч жителей Запорожской области подали заявки на получение паспорта РФ. Всего в регионе работает только один центр по приему документов на оформление российского гражданства, расположенный в Мелитополе.

Кроме того, паспорта граждан РФ получили 25 жителей города Херсон, в честь кануна празднования Дня России, которое состоится 12 июня. «Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство», — заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) отказывается признавать выдачу российских паспортов жителям Украины. ЕС осудил указы президента России Владимира Путина, упрощающие предоставление российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского впервые раскрыли количество потерь ВСУ
Рогозин рассказал об изучении НЛО
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили пункт дислокации наемников под Харьковом
Гастроэнтеролог предупредила об опасности лежания после еды
Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП футболиста сборной Болгарии
В Мелитополе и Херсоне начали выдавать российские паспорта
США захотели перезагрузить отношения с Саудовской Аравией
Американская компания заплатила «Роскосмосу» в рублях с опозданием на месяц
Уничтожена база иностранных наемников в Харьковской области
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения заявки Украины в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.