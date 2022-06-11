В Мелитополе и Херсоне начали выдавать российские паспорта

Жители Мелитополя и Херсона получили первые российские паспорта

В Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта жителям, получившим гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей.

По словам члена главного совета ВГА Запорожской области Василия Рогова, 11 июня прошла церемония выдачи первых российских паспортов жителям Мелитополя. По состоянию на 6 июня, 70 тысяч жителей Запорожской области подали заявки на получение паспорта РФ. Всего в регионе работает только один центр по приему документов на оформление российского гражданства, расположенный в Мелитополе.

Кроме того, паспорта граждан РФ получили 25 жителей города Херсон, в честь кануна празднования Дня России, которое состоится 12 июня. «Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство», — заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) отказывается признавать выдачу российских паспортов жителям Украины. ЕС осудил указы президента России Владимира Путина, упрощающие предоставление российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях.