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Посетителя кладбища избили из-за передела рынка ритуальных услуг

В Ленинградской области посетителя кладбища избили из-за передела рынка ритуальных услуг

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

На кладбище в Ленинградской области избили и обстреляли посетителей. Об этом сообщает 47News.

ЧП произошло 20 июня на Кузьмоловском кладбище. Один из пострадавших рассказал изданию, что пришел навести порядок на могиле отца друга, когда к нему подошел неизвестный и предложил услуги «дешевле, чем у муниципалов». После того, как мужчина отказался, на него напали со спины несколько человек в масках, молча избили и убежали. Также злоумышленники обстреляли его автомобиль.

По информации портала, инцидент стал следствием передела рынка ритуальных услуг. Сообщается, что конфликтом заинтересовалось региональное УФСБ.

В 2019 году жительница Самарской области привезла к зданию региональной администрации открытый гроб с телом мужа и сообщила, что таким образом она протестует против «кладбищенской мафии», которая не позволила похоронить его. Якобы конкуренты мешали нанятым ею ритуальщикам, не давали копать могилу и забрать тело из больницы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал случившееся «вопиющим случаем незахоронения покойного» и инициировал проверку.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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