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Врач раскрыла способ избавиться от красных точек на ногах после бритья

Дерматолог Адель: увлажнение кожи поможет избавиться от красных точек на теле после бритья

Фото: Shutterstock

Британский дерматолог раскрыла способы, которые помогут избавиться от раздражения на теле после бритья. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Врач Амна Адель из Лондона рассказала, что на приемах пациенты часто жалуются на красные точки на ногах и руках, которые образуются после постоянного удаления нежелательных волос с помощью бритвенного станка. По словам доктора, они сталкиваются с фолликулитом, который приводит к образованию комедонов (закупоренных пор) на коже.

«Людям с так называемыми "клубничными ногами" необходимо увлажнять кожу после каждого бритья. Лучше всего подойдут кремы с мочевиной в составе, так как данный компонент помогает бороться с шелушением», — заявила специалистка и добавила, что также можно приобрести уходовые средства, содержащие ретиноиды, молочную, салициловую или гликолевую кислоту.

В июне модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. Она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.

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Майя Пономаренко
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