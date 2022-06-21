Врач раскрыла способ избавиться от красных точек на ногах после бритья

Дерматолог Адель: увлажнение кожи поможет избавиться от красных точек на теле после бритья

Британский дерматолог раскрыла способы, которые помогут избавиться от раздражения на теле после бритья. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Врач Амна Адель из Лондона рассказала, что на приемах пациенты часто жалуются на красные точки на ногах и руках, которые образуются после постоянного удаления нежелательных волос с помощью бритвенного станка. По словам доктора, они сталкиваются с фолликулитом, который приводит к образованию комедонов (закупоренных пор) на коже.

«Людям с так называемыми "клубничными ногами" необходимо увлажнять кожу после каждого бритья. Лучше всего подойдут кремы с мочевиной в составе, так как данный компонент помогает бороться с шелушением», — заявила специалистка и добавила, что также можно приобрести уходовые средства, содержащие ретиноиды, молочную, салициловую или гликолевую кислоту.

В июне модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. Она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.