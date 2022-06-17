Раскрыта правильная техника бритья разных участков тела

Редактор The Every Girl Бет Джиллет советует брить колени и лодыжки мужским станком

Модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Соответствующий материал опубликован на портале The Every Girl.

Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. В первую очередь она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.

В то же время для зоны бикини лучше использовать щадящую бритву или эпилятор, чтобы не травмировать чувствительную кожу, считает эксперт. Кроме того, по ее словам, нельзя выбирать мыло вместо пены для бритья, поскольку данное средство сушит кожу, что вызывает раздражение. «Гораздо лучше с этим справится крем или масло для тела», — уточнила она.

Автор подборки также заявила, что важно отшелушивать кожу с помощью скраба, чтобы подготовить ее к последующему бритью. При этом выполнять процедуру лучше после душа, так как горячая вода при купании раскрывает поры, что позволяет лезвию удалять волосы как можно ближе к корню.

«Начинайте сбривать волосы по линии их роста, а затем наоборот, чтобы избежать появление вросших волос. Движения должны быть короткими, так вы точно удалите всю растительность, не травмируя кожу. И последнее — обязательно обеззараживайте бритвы — в горячей воде или специальных растворах», — высказалась Джиллет в заключение.

В декабре 2021 года блогерша раскрыла технику правильного бритья подмышек. Активистка бодипозитива Милли Маклэй разместила ролик, на котором объяснила последовательность действий для безопасного и эффективного удаления нежелательных волосков в области подмышек. Сначала девушка посоветовала увлажнить необходимый участок кожи кремом, а затем нанесла на свою густую растительность средство для бритья, которое, по ее словам, может заменить кондиционер для волос.