Кадыров объяснил резкую критику в адрес Казахстана

Глава Чечни Кадыров заявил, что критиковал политиков, а не народ Казахстана

Глава Чечни Рамзан Кадыров, обращаясь к лидерам стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорил о политике, а не о народах. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, «кто-то шибко умный» решил, что он выступает против казахского народа. «В моем видеообращении я подчеркнул, что речь идет о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не народе», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров также заявил, что никогда не позволит себе или кому-то другому говорить плохо в адрес казахов, которые «делились с чеченцами в 1944 году последним куском хлеба». «И такого же мнения каждый уважающий себя чеченец. Тут даже доказывать и разъяснять ничего не надо. Это непреложная истина. Лучше поищите тех провокаторов, кто раздувает эту тему и пытается вбить клин в наши отношения», — посоветовал он.

Глава Чечни отметил, что придерживается такой же позиции в отношении других народов бывшего СССР. «Но политику и политиков критиковать себе позволю и всегда говорю ровно то, что думаю. И не надо пытаться в сказанном мною искать какой-то особый, глубоко затаенный смысл», — заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что от ОДКБ для России нет никакой пользы, а Москва при этом всем помогает. По словам главы Чечни, Россия спасла Казахстан, Белоруссию и сыграла ключевую роль в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

После этого журналист казахстанского государственного телеканала «КТК» Сергей Пономарев заявил, что Кадыров забыл, как чеченцев, депортированных в феврале 1944 года в Казахстан, местные жители спасали от голода и холода.