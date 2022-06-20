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В Казахстане в ответ на упрек Кадырова напомнили о спасении чеченцев казахами

Журналист Пономарев напомнил Кадырову о спасении депортированных чеченцев казахами

Кадр: Journalist2b / YouTube

Глава Чечни Рамзан Кадыров забыл, что чеченцев, депортированных в феврале в 1944 года в Казахстан, местные жители спасали от голода и холода. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил журналист казахстанского государственного телеканала «КТК» Сергей Пономарев.

Таким образом он ответил на упрек руководителя региона, заявившего ранее, что страны-члены ОДКБ, в том числе Казахстан, забыли, как Россия их спасала. «Не ожидал, что у вайнахов в третьем поколении такая короткая память. В феврале 1944-го без малого 500 тысяч чеченцев, как нацию неблагонадежных и готовых перейти на сторону Гитлера, по мнению руководства советской власти, в теплушках, без продуктов и теплой одежды отправили в Казахстан», — напомнил Пономарев.

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По словам журналиста, он был в Грозном в день депортации в начале 90-х, накануне первой чеченской войны. «Те, кто вернулся домой, все как один, со слезами на глазах, с таким теплом, благодарностью и уважением говорили о казахах! Казахи не дали им умереть с голоду в зимней степи, сами, полуголодные, ломали последнюю лепешку пополам и давали кров ослабевшим чеченским детям в своих мазанках», — рассказал Пономарев.

Журналист также написал, что первый президент Чечни Джохар Дудаев в интервью рассказывал, что Казахстан — вторая родина чеченцев. «Родина, которая приютила, накормила, позволила этой нации спастись и выжить. У всех там есть могилы близких, а у Дудаева похоронен отец», — заявил Пономарев и попросил «освежить память Рамзану Ахматовичу».

Ранее глава Чечни резко раскритиковал лидеров стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за их позиции по событиям на Украине. По словам Кадырова, Россия спасла Казахстан, Белоруссию и сыграла ключевую роль в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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Варвара Кошечкина
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