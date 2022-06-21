Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Пожар охватил Голливудские холмы в США

В районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе произошел пожар

Фото: Kyle Grillot / Reuters

Пожар произошел на Голливудских холмах в районе каньона Койот в Лос-Анджелесе вечером 20 июня. Как уточняет издание Los Angeles Times, пламя начало распространяться близ апартаментов, находящихся недалеко от студии Universal.

«Лесной пожар на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе сжег по меньшей мере два акра возле апартаментов AVA Toluca Hills и рядом со знаменитым знаком Голливуда», — рассказал в Twitter журналист Малик Эрнест.

К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, огонь не повредил ни одно из зданий. Причина возгорания устанавливается.

В борьбе с огнем было задействовано 100 пожарных, поддержку с воздуха оказывали вертолеты с водой. Сотрудникам экстренных служб удалось взять под контроль распространение огня за 75 минут.

Ранее сообщалось, что мощный пожар на роскошной яхте вынудил пассажиров с собаками прыгать в воду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны доложило об ударах по военному аэродрому около Одессы
Словения передала Украине 35 БМП
Нос Решетовой на новых фото вызвал споры в сети
Кинолог назвал способы избавить собаку от страхов
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства республики
Королева красоты из Бразилии умерла в 27 лет после операции по удалению миндалин
Роднина оценила решение Загитовой боксировать фразой «как с цепи сорвались»
Россиянин создал инсталляцию в виде самолета с Гитлером, Зеленским и Байденом
В Союзе журналистов России высказались о продаже Муратовым Нобелевской медали
В Китае разрешили покупать жилье за еду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.