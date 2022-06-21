Пожар охватил Голливудские холмы в США

В районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе произошел пожар

Пожар произошел на Голливудских холмах в районе каньона Койот в Лос-Анджелесе вечером 20 июня. Как уточняет издание Los Angeles Times, пламя начало распространяться близ апартаментов, находящихся недалеко от студии Universal.

«Лесной пожар на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе сжег по меньшей мере два акра возле апартаментов AVA Toluca Hills и рядом со знаменитым знаком Голливуда», — рассказал в Twitter журналист Малик Эрнест.

К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, огонь не повредил ни одно из зданий. Причина возгорания устанавливается.

В борьбе с огнем было задействовано 100 пожарных, поддержку с воздуха оказывали вертолеты с водой. Сотрудникам экстренных служб удалось взять под контроль распространение огня за 75 минут.

Ранее сообщалось, что мощный пожар на роскошной яхте вынудил пассажиров с собаками прыгать в воду.