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Мощный пожар на роскошной яхте вынудил пассажиров с собаками прыгать в воду

В США трое пассажиров спаслись с горящей яхты, прыгнув за борт с собаками

Фото: New Hampshire State Police / AP

После начавшегося пожара на яхте пассажирам пришлось спасаться бегством — вместе со своими собаками они прыгнули за борт и были спасены проходящими мимо судами. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 18 июня, на реке Пискатакуа в штате Мэн (США). Один из трех пассажиров роскошной 20-метровой яхты Elusive заметил черный дым над палубой и сразу же сообщил о возгорании экстренным службам. Через несколько минут все судно наполнилось густым дымом — туристы были вынуждены прыгать за борт вместе со своими двумя собаками.

На помощь пассажирам пришли рядом находящиеся суда, которые вытащили их из воды и доставили на берег. Служба береговой охраны и пожарные части Портсмута и гавани Киттери пытались потушить мощный огонь, однако операция не увенчалась успехом — спустя два часа после звонка пассажира Elusive затонула. Причины возгорания выясняются.

Ранее в июне в Великобритании парусная яхта с пожилым моряком на борту столкнулась с огромным 73-метровым паромом, перевозившим автомобили. Чтобы избежать гибели, мужчине пришлось карабкаться на паром.

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Дарья Рыбак
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